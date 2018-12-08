Космос
Корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС с первой попытки
Корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС с первой попыткиТАСС07:11
Космический корабль Dragon не смог с первой попытки пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в субботу из-за проблем со спутниковой связью. Доставка груза откладывается, сообщается в Twitter NASA.
ТАСС07:11
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