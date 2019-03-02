Космос
Новейший космический корабль Dragon-2 успешно состыковался с МКСРБК 06:12
К Международной космической станции (МКС) пристыковался первый частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon), трансляция велась на сайте Space X.
Читать в источнике
Оценить391
с чего всё началось
Основатель SpaceX Илон Маск разместил на своей странице в Twitter прямую трансляцию старта ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим кораблем Dragon 2 (Crew Dragon).Аргументы и Фактывчера в 08:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Здоровье
Минздрав рассказал о психических расстройствах россиян
Известный психиатр из центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал RT о самых распространенных психических расстройствах у россиян.
Обновлено в 05:59
Политика
Во Львове с третьей попытки снесли Монумент Славы советским воинам
Во Львове демонтировали Монумент Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Пожар на судне на юге Москвы потушен
Обновлено в 06:19
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП на МКАД
В Сети появилось видео с западного участка МКАД, где произошла серия ДТП.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Динамо» обыграло «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 05:43
Политика
Путин напомнил о гуманитарной миссии спорта
Обновлено в 06:45
Общество
Москвичей 8 марта ждет плюсовая температура
Обновлено в 03:31
Политика
Захарова отругала британские СМИ за фейки про Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская пресса "отмечает" годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фейками.
Обновлено в 06:32
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Политика
The Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР
Саммит США и КНДР во вьетнамском Ханое завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана, пишет газета The Times.
Обновлено в 03:31
Политика
Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину
Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.
Обновлено в 01:59
Хоккей
Хоккеисту «Спартака» Даугавиньшу диагностировали перелом ребер
Нападающему "Спартака" Каспарсу Даугавиньшу, который получил травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Матвиенко: Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу
Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Боливарианскую Республику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье в Москве на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
«Настоящий убийца»: американские СМИ оценили российский автомат ШАК-12
Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Саратове в результате падения глыбы льда умер пожилой мужчина
В Саратове скончался пожилой мужчина, которому 2 марта на голову упала глыба льда с двухэтажного дома.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне
Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Transparency International: Украина может потерять безвиз с Евросоюзом
Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине заморозить безвизовый режим с ЕС и лишить финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Забайкалье девять человек пострадали в результате ДТП
В Забайкальском крае девять человек получили травмы в результате столкновения маршрутки с автомобилем.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В Севастополь прибыл «Сирийский перелом»
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Боевики атаковали армию Сирии в провинции Хама
Отмечается, что боевики воспользовались плохими погодными условиями, обстреляли позиции армии, а после нанесли массированный удар.
Обновлено в 05:07
Общество
В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский»
«Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.
Обновлено в 03:00
Политика
Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии
Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Экономика
Стало известно, сколько россияне тратят на бензин
Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Спорт
Вяльбе: Большунов заменит Червоткина в масс-старте на чемпионате мира
Александр Большунов в воскресенье заменит Алексея Червоткина в масс-старте на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщила РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Пассажирский самолет при посадке в Пулково выкатился за пределы полосы
Пассажирский самолет, прилетевший из Ташкента в Санкт-Петербург вечером 2 марта, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 15:04