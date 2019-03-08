Космос

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКСRT на русском 02:46

Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.
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Американский корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Аргументы и Факты03:47

Американский космический корабль Crew Dragon расстыковался с МКС

ФАН03:41

Американский космический корабль «Крю Дрэгон» успешно отстыковался от МКС

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Корабль Crew Dragon расстыковался с МКС и отправился на Землю

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Корабль SpaceX Dragon-2 отстыковался от МКС

REGNUM02:57

Американский корабль Crew Dragon расстыковался с МКС

ТАСС02:36

Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС

News.ru03:22
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Политика

Правительство Финляндии подало в отставку

Отставка правительства произошла за месяц до парламентских выборов в Финляндии, которые пройдут 14 апреля.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Пассажир упал на рельсы станции метро «Перово»

Движение поездов прервано днем в пятницу на участке Калининской линии от станции "Новокосино" до станции "Шоссе Энтузиастов" из-за падения пассажира на пути, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены

Обновлено в 03:45
Политика

Пушков прокомментировал слова Климкина о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал полуостров "худшей версией России".
Обновлено в 02:09
Политика

Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС

Обновлено вчера в 20:22
Политика

Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
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Происшествия

В Москве такси врезалось в столб, два человека погибли

Обновлено в 05:11
Путешествия

Пушкин: российским туристам разрешат брать в космос домашних животных

Гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин рассказал, что космическим туристам из России разрешат брать с собой домашних животных, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:14
Космос

Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»

Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
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Хоккей

Александр Радулов впервые в карьере оформил хет-трик в НХЛ

Радулов отличился на 16-й, 28-й и 57-й минутах матча, оформив первый за шесть сезонов в НХЛ хет-трик.
Обновлено в 02:02
Единоборства

Уайт: боя Макгрегора и Серроне не будет, Конор хочет драться с Хабибом

Макгрегор же, словно примадонна, хочет получать только главные бои на турнире.
Обновлено в 04:45
Общество

Французские инвесторы откроют в Крыму швейную фабрику

Французские инвесторы намерены открыть в Крыму швейную фабрику, сообщает министерство экономического развития республики.
Обновлено в 05:02
Политика

Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта

Обновлено в 02:50
Происшествия

На омбудсмена Украины завели три уголовных дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило три уголовных дела против уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Обновлено в 03:55
Общество

Россияне стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев

Самой многочисленной группой, которой выдали паспорта стран — членов ЕС, стали марокканцы — почти 68 тыс. человек, 83% из них получили гражданство Италии, Испании и Франции.
Обновлено в 01:59
Политика

Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США

Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
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Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган решили официально сообщить о своем расставании.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

Американский генерал объявил о реформе армии из-за России и Китая

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Авто

Составлен топ-10 самых ликвидных кроссоверов на российском авторынке

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» совместно с экспертами проекта «Правильная цена» составили топ-10 самых ликвидных кроссоверов в России.
Обновлено в 02:18
Политика

Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова

Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Россия и Турция начали патрулирование в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале патрулирования турецкой и российской стороны в сирийской провинции Идлиб, передает Anadolu.
Обновлено в 04:29
Хоккей

Потенциальные пары второго раунда плей-офф КХЛ

Сегодня, 8 марта, в Континентальной хоккейной лиге могут определиться все пары второго раунда Кубка Гагарина.
Обновлено в 02:30
Общество

Facebook удалил 30 страниц и аккаунтов за ложную информацию о Румынии

Из социальной сети было удалено более 30 страниц и аккаунтов, которые постили ложную информацию о Румынии, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Футбол

Александр Головин: «Чалов мог бы заиграть в Европе»

Полузащитник "Монако" Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что рекомендовал бы поиграть за границей нападающему ЦСКА Федору Чалову.
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Здоровье

Названы пять основных симптомов рака поджелудочной железы

На днях американский тележурналист, ведущий телешоу Jeopardy 78-летний Алекс Требек сообщил, что ему диагностировали рак поджелудочной железы четвертой степени.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против России

Лидер партии "Национальное объединение", депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии

Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.
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Сергей Лазарев анонсировал премьеру песни для «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, избранный для участия в "Евровидении-2019", представит песню для конкурса в субботу, 9 марта.
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Из «Симпсонов» удалили отрывок с голосом Майкла Джексона

Создатели мультсериала "Симпсоны" вырезали из одного из эпизодов фрагмент, в котором использован голос американского певца Майкла Джексона.
Обновлено в 02:01
Происшествия

В Первоуральске потушили крупный пожар в магазине

В Первоуральске потушили пожар в магазине на площади 1,8 тыс. кв. м. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области.
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Dragon V2
Космический аппарат
Class of reusable spacecraft currently in development by American aerospace manufacturer SpaceX, designed as the successor to the Dragon cargo spacecraft. The spacecraft are designed for launches atop a Falcon 9 Block 5 rocket and a splashdown return. In comparison to its predecessor, it has larger windows, new flight computers and avionics, redesigned solar arrays, and a modified outer mold line. The spacecraft will be used in two variants, Crew Dragon 2, a human-rated capsule capable of carrying up to seven astronauts, and Cargo Dragon 2, an updated replacement for the original Dragon. The fleet of Cargo craft will be repurposed Crew vessels that have already flown their mission...
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