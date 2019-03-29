Экономика

«Копилка» «Сургутнефтегаза» приближается к суверенному фонду РоссииВедомости 11:59

В «копилке» «Сургутнефтегаза» всего на 900 млрд руб. меньше, чем в фонде национального благосостояния, в котором 1 марта было 3,888 трлн руб.
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«Сургутнефтегаз» в 2018 году увеличил «финансовую подушку» на 822 млрд рублей

Rambler News Service11:05

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ за 2018 год выросла в 5,5 раза

Finam.Ru11:41

«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль по РСБУ в 2018 году в 5,5 раза

Финмаркет10:38

«Сургутнефтегаз» увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2018 г в 5,5 раза

ПРАЙМ10:18

«Копилка» «Сургутнефтегаза» приближается к суверенному фонду России

Ведомости11:59

Тюменский «Сибнефтемаш» в 2018г удвоил чистую прибыль по РСБУ на фоне роста выручки от продаж

Интерфакс - Россиявчера в 01:20

«Курскпромбанку» в прошлом году удалось увеличить чистую прибыль всего лишь на 7%

Агентство Бизнес Информации27 марта в 11:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Политика

Охлобыстин и Пореченков снялись в шуточном ролике о Зеленском

Обновлено в 00:44
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Обновлено в 12:37
Гаджеты

Canon анонсировала две камеры IVY CLIQ со встроенным принтером

Обновлено в 07:39
Происшествия

Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани

Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Политика

Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу

О защите госсимволов По второму закону - о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов - будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено вчера в 17:13
Наука

У «тыквенных» лягушек есть кости, которые светятся через кожу

Обновлено в 08:52
Политика

Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно

Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 11:28
Общество

Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения

Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).
Обновлено в 08:02
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Кино

Снятый по сценарию Говорухина фильм «На Париж» выйдет на экраны 9 мая

Обновлено в 08:27
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Общество

Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга»

Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с тем, что восемь школьников оказались в больнице после посещения бассейна.
Обновлено в 12:32
Футбол

Месси назвал лучших игроков мира. Роналду нет в списке

Обновлено в 12:43
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Транспорт

У «Лахта Центра» в Петербурге построят новый мост

Обновлено в 10:49
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа

В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию.
Обновлено в 12:28
Политика

Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина

Обновлено в 10:28
Экономика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайке

Обновлено в 10:58
Политика

Совет Думы 28 марта обсудит компромисс по дате запрета хостелов

Депутаты Госдумы на ближайшем заседании Совета Думы обсудят возможность продолжения работы Согласительной комиссии депутатов и сенаторов по закону о запрете хостелов в жилых домах.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои

Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
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