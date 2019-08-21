В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы датский «Копенгаген» обыграл латвийскую «Ригу» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен».

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