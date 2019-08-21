Футбол
«Копенгаген» обыграл «Ригу» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат 15:41
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы датский «Копенгаген» обыграл латвийскую «Ригу» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен».
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«Копенгаген» — «Рига». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Лиги Европы 22 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:45
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