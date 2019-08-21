Футбол

«Копенгаген» обыграл «Ригу» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат 15:41

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы датский «Копенгаген» обыграл латвийскую «Ригу» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен».
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«Копенгаген» обыграл «Ригу» в первом матче плей-офф Лиги Европы

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