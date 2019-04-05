Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНРRT на русском 20:44
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, передаёт РИА Новости.
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Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Хоккей
«Питтсбург» проиграл «Рейнджерс», но избежал встречи с «Вашингтоном»
"Пингвинз" набрали 1 очко и смогли избежать встречи с "Вашингтоном" в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено в 21:44
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Экономика
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Историки автомобилестроения рассказали о лимузине на основе ВАЗ-21099
Историки автомобилестроения рассказали об одной идеи Волжского автозавода, которая так и не была реализована - лимузине на основе ВАЗ-21099.
Обновлено в 02:49
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Хоккей
Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного
Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41
Политика
Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики
Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
Обновлено в 21:25
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
В России испытали новейший зенитный комплекс «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено в 12:38
Кино
Мединский допустил выход фильма «Братство» Лунгина в прокат 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина выйдет 9 мая, если он соответствует требованиям закона, сообщил в министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 22:18
Хоккей
Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»
Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
Обновлено в 22:05
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Общество
В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой
6 апреля в столице США захоронили урну с прахом правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, скончавшейся 8 декабря 2018 г. в Москве.
Обновлено в 15:52
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Путешествия
Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия
Каир, Мехико и Анталья - лидеры среди самых бюджетных направлений для однодневных поездок туристов, сообщает Rumbo.
Обновлено в 05:12
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании
"Барселона" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:03
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление
Обновлено 04 апреля в 01:20
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 12:26
Наука
В Германии найдены останки крокодила возрастом 150 миллионов лет
В Германии шотландские ученые нашли останки давнего крокодила. Исследования показали, что он жил примерно 150 миллионов лет назад.
Обновлено в 08:24
Экономика
Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию
Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings.
Обновлено вчера в 14:19