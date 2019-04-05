Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНРRT на русском вчера в 20:44

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, передаёт РИА Новости.

Хоккей «Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук забросил две шайбы "Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.

Транспорт Некрасовская линия метро полностью откроется в начале 2020 года Строительство Некрасовской линии было начато в 2012 году. Ее протяженность — 18,6 км, состоять она будет из 8 станций.

Музыка Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой» Рэпера посмертно признали "Хип-хоп-легендой" - награду вручили отцу Толмацкого, Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля - по словам концертного директора артиста, который приехал с концертом в Ижевск, причиной смерти стала остановка сердца.

Происшествия Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.

Политика Соловьев выгнал из эфира польского эксперта Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.

Общество Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Политика Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.

Происшествия На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Политика Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Футбол Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера Мусаева на стажировку к Сарри Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, почему отказал тренеру клуба Мураду Мусаеву в стажировке у возглавляющего «Челси» итальянского специалиста Маурицио Сарри.

Политика Посла Украины вызвали в МИД Венгрии Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.

Здоровье В России появится новая медицинская специализация С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Шоу-бизнес Яна Рудковская поделилась достижениями своего 6-летнего сына Многие поклонники и подписчики Яны Рудковской критикуют ее за слишком строгое отношение к младшему сыну - 6-летнему Саше.

Происшествия На Ленинском проспекте улицу заволокло паром из-за прорыва трубы В ночь на 7 апреля на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошла авария.

Футбол Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.

Происшествия В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.

Политика Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.

Шоу-бизнес Лолита рассказала о размере своей пенсии Артистка попросила поздравить ее с тем, что недавно она получила пенсию, и назвала ее размер. «У меня 21 тысяча», — сказала Лолита.