Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНРRT на русском вчера в 20:44
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, передаёт РИА Новости.
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Хоккей
«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук забросил две шайбы
"Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.
Обновлено в 01:55
Транспорт
Некрасовская линия метро полностью откроется в начале 2020 года
Строительство Некрасовской линии было начато в 2012 году. Ее протяженность — 18,6 км, состоять она будет из 8 станций.
Обновлено в 03:27
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22
Музыка
Децла посмертно признали «Хип-хоп-легендой»
Рэпера посмертно признали "Хип-хоп-легендой" - награду вручили отцу Толмацкого, Напомним, о смерти Децла стало известно утром 3 февраля - по словам концертного директора артиста, который приехал с концертом в Ижевск, причиной смерти стала остановка сердца.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Соловьев выгнал из эфира польского эксперта
Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Общество
Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой
К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал
Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Происшествия
На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар
Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 03:53
Политика
Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Галицкий рассказал, почему не отпустил тренера Мусаева на стажировку к Сарри
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о том, почему отказал тренеру клуба Мураду Мусаеву в стажировке у возглавляющего «Челси» итальянского специалиста Маурицио Сарри.
Обновлено в 03:38
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Яна Рудковская поделилась достижениями своего 6-летнего сына
Многие поклонники и подписчики Яны Рудковской критикуют ее за слишком строгое отношение к младшему сыну - 6-летнему Саше.
Обновлено в 05:12
Происшествия
На Ленинском проспекте улицу заволокло паром из-за прорыва трубы
В ночь на 7 апреля на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошла авария.
Обновлено в 04:18
Футбол
Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова
На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода
В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о размере своей пенсии
Артистка попросила поздравить ее с тем, что недавно она получила пенсию, и назвала ее размер. «У меня 21 тысяча», — сказала Лолита.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33