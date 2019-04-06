Политика
Координатор ОБСЕ встретился с украинскими пленными в ЛуганскеИА Новороссия вчера в 15:48
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш встретился в СИЗО в Луганске с пленными украинскими боевиками. Об этом журналистам сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
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