Координатор ОБСЕ встретился с украинскими пленными в ЛуганскеИА Новороссия вчера в 15:48

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш встретился в СИЗО в Луганске с пленными украинскими боевиками. Об этом журналистам сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Координатор ОБСЕ встретился с украинскими пленными в Луганске

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