Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

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