Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в КрымРИА Новости вчера в 12:15
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
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Политика
Пушков оценил риск техногенной катастрофы на Украине
Обновлено вчера в 03:00
Политика
В Греции началось голосование на досрочных парламентских выборах
Голосование на досрочных парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей
Обновлено 05 июля в 06:50
Политика
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено 05 июля в 13:28
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Спорт
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020
Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено вчера в 11:02
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Единоборства
Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239
Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
Обновлено вчера в 22:43
Здоровье
Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье
Обновлено 05 июля в 05:41
Происшествия
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 00:16
Путешествия
Необычные маршруты. Плов от «Хезболлы», опасности Камбоджи и тюрьма в Китае
Необычные маршруты Люля-кебаб от "Хезболлы", опасности Камбоджи и тюрьма в Китае Ольга Цынская Певец, танцор, солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин объехал почти весь мир.
Обновлено в 01:00
Культура
Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта
В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека
Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Политика
Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД
Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Как крестьянский мальчик стал журналистом-международником
"Хотел стать писателем, но в планы вмешалась война" Павел Наумов родился 7 июля 1919 года в деревне Липовка Тверской области.
Обновлено в 01:00
Футбол
Балотелли заплатил человеку, на спор утопившему в море свой мопед
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье
Тюменские врачи-офтальмологи возвращают зрение после катаракты
По словам заведующего хирургическим отделением, врача-офтальмолога Тюменского областного офтальмологического диспансера Андрея Макарова, в отделении проводятся высокотехнологичные операции, которые помогают пациентам при всех видах катаракт: возрастной, травматической, осложненной.
Обновлено вчера в 23:59
Единоборства
Джонс победил Сантоса разделенным решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:03
Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа
Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик стала гостьей программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о предательстве со стороны бывшего мужа
В эфире программы "Честное слово" 72-летняя артистка рассказала о своих воспоминаниях об алкоголизме и рукоприкладстве со стороны экс-мужа.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье
В Башкирии 12 детей заразились тяжелой вирусной инфекцией
В Башкирии у 12 детей выявили гепатит.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Москве задержали мошенника, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор вызвал наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00