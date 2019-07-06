Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в КрымРИА Новости 12:15
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
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Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Обновлено в 10:30
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 11:22
Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину
Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Театры
Евгений Марчелли поставит спектакль в «Сатириконе»
В московском театре «Сатирикон» начались репетиции спектакля по пьесе Александра Островского «Шутники».
Обновлено в 09:53
Происшествия
«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля
В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Армении в массовом ДТП шесть человек сгорели заживо и 11 пострадали
В Армении в тройном ДТП сегодня, в субботу 6 июля, заживо сгорели шесть человек. Травмы получили 11 участников аварии.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Футбол
Зенит — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Политика
В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:44
Футбол
Милинкович-Савич может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник "Интер" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Mediaset.
Обновлено в 00:45
Экономика
Абрамович и его партнеры продали акции Evraz на $200 млн
По данным газеты, предприниматели продали 1,7% акций холдинга Evraz.
Обновлено вчера в 15:30
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали
Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00