Общество

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в КрымРИА Новости 12:15

Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
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Федор Конюхов
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Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). В одиночку,совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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