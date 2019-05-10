Путешествия
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного путешествияРоссийская газета 07:01
Федор Конюхов завершил первый этап кругосветного плавания на весельной лодке "АКРОС": российский путешественник добрался до "предвестников" мыса Горн - островов Диего-Рамирес, за которыми располагается сам мыс.
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Политика
Порошенко высказался о дате инаугурации Зеленского
«Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Москва выступила против и заблокировала заявление для прессы Совета безопасности ООН по Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:05
Экономика
США: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы
Россия в 2019–2020 сельскохозяйственном году может нарастить поставки пшеницы до 36 млн тн.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено в 13:46
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Футбол
Давид Луис продлил контракт с «Челси»
Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 14:26
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Локомотив" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:02
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
В случае появления первых симптомов врачи рекомендуют рентген с контрастом, где просматриваются все участки аорты.
Обновлено в 10:48
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено в 11:08
Транспорт
Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Авто
В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей
Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Экономика
Туроператоры предупредили о росте цен на отели в Турции
Туристические операторы заявляют, что цены на отели в Турции вырастут на 10–15% в высоком сезоне, в низком сезоне стоимость проживания уже увеличилась, сообщила Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 07:01
Футбол
Валерий Карпин: В матче с «Динамо» рассчитывали на победу
Главный тренер "Ростова" подвёл итог матча против динамовцев, который завершился вничью 0:0 ИА Чемпионат-Ростов.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Москве эвакуировали два ТЦ после сообщений о минировании
Свыше 2,2 тысячи человек эвакуировали из торговых центров "Клен" и "Тройка" в Москве после анонимных сообщений с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:15
Космос
Blue Origin показала лунный посадочный модуль
Обновлено в 05:21
Политика
Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая
Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено в 13:31
Футбол
Тренер заявил, что «Анжи» может прекратить своё существование
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить своё существование в связи с финансовой ситуацией.
Обновлено в 14:29
Политика
Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова
Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено вчера в 09:51