Путешествия
Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океанаRT на русском 09:35
Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на вёсельной лодке «Акрос» в Южном полушарии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Наука
Вымерший однажды вид птиц «восстал из мертвых»
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом
Обновлено в 11:41
Кино
Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4 тысячи евро
За машину 1991 года выпуска просят 4 тысячи евро, что при пересчете на российскую валюту составляет 292 тысячи рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 01:15
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Хоккей
Россия — Норвегия 5:0 (3-й период)
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Политика
На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке
Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Общество
Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 20:07
Политика
В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Транспорт
Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Космос
Blue Origin показала лунный посадочный модуль
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Общество
Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. за утечку данных
По данным KVKK, компания допустила нарушение правил использования персональных данных, которое затронуло около 300 тысяч турецких пользователей соцсети.
Обновлено в 10:18
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 09:05
Гаджеты
В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»
В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Политика
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Культура
Скончался известный комик Фредди Старр
Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика
Чистая прибыль компании Emirates в 2018-19 фингоду упала до минимума 10 лет
Чистая прибыль авиакомпании Emirates в 2018-2019 финансовом году, завершившемся 31 марта, снизилась в 1,7 раза, до 871 миллиона дирхамов ОАЭ, или 237 миллионов долларов США, следует из отчетности перевозчика.
Обновлено в 08:49
Культура
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Обновлено в 11:21