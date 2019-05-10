Путешествия

Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океанаRT на русском 09:35

Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на вёсельной лодке «Акрос» в Южном полушарии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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Путин поздравил Конюхова с пересечением Тихого океана на весельной лодке

Газета.Ru11:13

Федор Конюхов на весельной лодке пересек Южный океан и достиг мыса Горн

Авторадио07 мая в 03:55

Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана

RT на русском09:35

Путин отметил мужество и стойкость Конюхова в борьбе с океанской стихией

РИА Новости09:31

Конюхов первым в истории переплыл южную часть Тихого океана на веслах

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Федор Конюхов установил новый исторический рекорд

Lenta.ru05:17

Путин поздравил Конюхова с окончанием первого этапа кругосветки

News.ru09:40
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Шоу-бизнес

Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
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Наука

Вымерший однажды вид птиц «восстал из мертвых»

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В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

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Кино

Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
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Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

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Шоу-бизнес

Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже

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Хоккей

Владимир Путин вышел на лед Ночной хоккейной лиги: прямая трансляция

Обновлено в 08:30
Авто

В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4 тысячи евро

За машину 1991 года выпуска просят 4 тысячи евро, что при пересчете на российскую валюту составляет 292 тысячи рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 01:15
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

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Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Хоккей

Россия — Норвегия 5:0 (3-й период)

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Политика

На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке

Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Общество

Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

Обновлено вчера в 20:07
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Транспорт

Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Космос

Blue Origin показала лунный посадочный модуль

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Общество

Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. за утечку данных

По данным KVKK, компания допустила нарушение правил использования персональных данных, которое затронуло около 300 тысяч турецких пользователей соцсети.
Обновлено в 10:18
Авто

Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий

Обновлено в 09:05
Гаджеты

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Политика

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Культура

Скончался известный комик Фредди Старр

Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Экономика

Чистая прибыль компании Emirates в 2018-19 фингоду упала до минимума 10 лет

Чистая прибыль авиакомпании Emirates в 2018-2019 финансовом году, завершившемся 31 марта, снизилась в 1,7 раза, до 871 миллиона дирхамов ОАЭ, или 237 миллионов долларов США, следует из отчетности перевозчика.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие

США изучают возможность замены Турции в программе F-35 из-за С-400

Обновлено в 10:59
Культура

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Обновлено в 11:21
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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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