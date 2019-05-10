Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслахРИА Новости 04:18
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
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Президент РФ Владимир Путин ознакомился с планами комплексного развития образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 09:20
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Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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Политика
Коломойский назвал кандидата на должность премьер-министра Украины
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о том, что глава МВД Украины Арсен Аваков после победы на выборах президента Владимира Зеленского может претендовать на пост премьер-министра страны.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Лещенко вступился за Виторгана после критики Дня Победы
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
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Здоровье
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Министр регионального минздрава Михаил Ратманов отправил в отставку главврача Большечерниговской ЦРБ и назначил исполняющего обязанности.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Хоккей
Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Транспорт
Москва лидирует среди европейских городов по числу электробусов
Москва уже лидирует среди европейских городов по количеству единиц экологически чистого общественного транспорта, сообщил заммэра столицы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Обновлено в 08:17
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет
Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.
Обновлено в 10:03
Футбол
«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ
10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Общество
Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко
Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Фото: iStock Самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани купил сеть магазинов легендарного британского продавца игрушек Hamleys.
Обновлено в 08:56
Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
ВСУ за сутки девять раз нарушили режим тишины в ДНР
Обновлено в 03:17
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Транспорт
Калининградская область оказалась в морской блокаде
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 08:47