Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслахРИА Новости 04:18
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Гран-при Испании откроет европейскую часть сезона «Формулы-1»
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Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
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В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
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Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
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Ранее "Ведомости" сообщили, что Михаил Бабич, которого президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста посла России в Белоруссии, может перейти на работу в администрацию президента.
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Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
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