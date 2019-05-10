Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслахРИА Новости 04:18
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
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Происшествия
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Обновлено в 04:23
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Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В Новой Москве иномарка столкнулась с грузовиком и микроавтобусом
Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля, грузовой фуры и микроавтобуса на 232-м километре трассы А-107 в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
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Политика
Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору
Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
Обновлено в 05:59
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
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Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Игры
Вселенная Frostpunk может стать сеттингом для RPG
Отличные новости для всех фанатов градостроительного симулятора Frostpunk: студия 11 bit всерьёз размышляет над RPG в этом атмосферном сеттинге.
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Авто
Цены на новые автомобили в России продолжают расти
Аналогичную меру приняли в российском офисе немецкого бренда Mercedes-Benz, где увеличили стоимость новейшего пикапа Mercedes-Benz X-Class, за который установлена цена на 130 тысяч рублей больше, чем ранее.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось
Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
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Музыка
Джастин Бибер и Эд Ширан выпустили новую песню «I Don’t Care»
Обновлено в 07:03
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
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Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
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Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие
NBC сообщил о тайном совещании в ЦРУ
В ЦРУ прошло совещание по иранскому вопросу, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:28
Общество
В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков
Обновлено в 06:04
Происшествия
Момент смерти Сергея Доренко попал на видео
Обновлено вчера в 17:35
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Авто
Обновленный Mercedes-Benz E-Class 2020 впервые замечен на тестах
Технически Mercedes-Benz E-Class 2020, скорее всего, не изменится – в линейке двигателей останутся прежние бензиновые и дизельные моторы с шестью цилиндрами, а мощный 4,0-литровый V8, по всей видимости, придется подождать до следующего поколения модели.
Обновлено в 04:21
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58