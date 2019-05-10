Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслахРИА Новости 04:18

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

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