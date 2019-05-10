Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслахРИА Новости 04:18

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Путин поздравил Конюхова с пересечением Тихого океана на весельной лодке

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Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана

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Федор Конюхов установил новый исторический рекорд

Lenta.ru05:17

Федор Конюхов на весельной лодке пересек Южный океан и достиг мыса Горн

Авторадио07 мая в 03:55
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Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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Сергей Доренко умер от разрыва аорты

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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
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Общество

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Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
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Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
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Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
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Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 12:40
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
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Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 08:20
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объявила о разводе

Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
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Айза Анохина госпитализирована в Камбодже

Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Певицу МакSим выпишут из больницы через неделю

Обновлено в 09:10
Политика

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Общество

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

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Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено в 12:24
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Политика

Трамп назвал условие отмены пошлин на китайские товары

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем США могут отменить пошлины на ряд китайских товаров.
Обновлено в 15:51
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
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Федерер может пропустить турнир в Риме

Швейцарец Роджер Федерер может пропустить турнир в Риме.
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В Турции оштрафовали Facebook из-за утечки фотографий пользователей

"С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:09
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Федор Конюхов
Путешественник
Советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата). Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке.
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