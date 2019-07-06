Общество
Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареямиИА Крыминформ вчера в 05:27
Российский путешественник Федор Конюхов сегодня утром в рамках испытания самолета на солнечных батареях "Летающая лаборатория" вылетел с подмосковного аэродрома Северка и взял курс на Евпаторию.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Политика
Британия выделит миллионы на борьбу с фейками
Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.
Обновлено в 19:47
Общество
Марафонские забеги пройдут по центру Москвы 22 сентября
Московский марафон, который будет включать маршруты на 42,2 и 10 км, пройдет в столице 22 сентября.
Обновлено в 06:58
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Космос
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Обновлено в 18:57
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Авто
УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Общество
Колония для бывших силовиков открылась в России
Обновлено в 19:59
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено вчера в 11:02
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Политика
Зеленский озадачил украинцев странными гримасами
Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе
Обновлено в 20:33
Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Спорт
В Иркутске стартовало ралли «Шелковый путь»
В Иркутске состоялась официальная церемония открытия «Шелкового пути», после которого был дан старт международному ралли.
Обновлено в 15:39
Политика
Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил журналисту телекомпании «Рустави 2», что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия этой страны.
Обновлено в 15:18
Энергетика
Михаил Гуцериев расширяет угольные активы
«Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез Кирбинский на территории одного из крупнейших угольных месторождений России.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Космос
В Кисловодске известный узбекский астроном рассказал о зарождении вселенной
Шухрат Абдуманнапович рассказал о строении звезд, структуре галактик, возникновении химических элементов.
Обновлено в 07:25
Космос
В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО
Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.
Обновлено в 15:29
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты
Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25