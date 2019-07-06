Российский путешественник Федор Конюхов сегодня утром в рамках испытания самолета на солнечных батареях "Летающая лаборатория" вылетел с подмосковного аэродрома Северка и взял курс на Евпаторию.

Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями

Политика Британия выделит миллионы на борьбу с фейками Правительство Великобритании в течение ближайших трёх лет выделит 18 млн фунтов стерлингов ($22,5 млн) на борьбу с недостоверной информацией в Восточной Европе.

Общество Марафонские забеги пройдут по центру Москвы 22 сентября Московский марафон, который будет включать маршруты на 42,2 и 10 км, пройдет в столице 22 сентября.

Политика Киев получил первую партию нефти из США В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.

Космос Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Авто УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку» В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».

Происшествия Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.

Энергетика В России предложили распечатать государственный резерв По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

Политика Зеленский озадачил украинцев странными гримасами Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.

Музыка В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.

Политика Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Спорт В Иркутске стартовало ралли «Шелковый путь» В Иркутске состоялась официальная церемония открытия «Шелкового пути», после которого был дан старт международному ралли.

Политика Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил журналисту телекомпании «Рустави 2», что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия этой страны.

Энергетика Михаил Гуцериев расширяет угольные активы «Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез Кирбинский на территории одного из крупнейших угольных месторождений России.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".

Космос В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети.

Политика СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.

Происшествия Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.

Происшествия В Москве столкнулись четыре автомобиля "Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.