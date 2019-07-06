Российский путешественник Федор Конюхов, вылетевший в пятницу из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет, передает РИА Новости. Как сообщает информационное агентство, об этом стало известно от сына путешественника Оскара Конюхова.

Конюхов прервал полет в Крым на экспериментальном самолете

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