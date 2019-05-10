Конюхов первым в истории переплыл южную часть Тихого океана на веслахИзвестия 04:38

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, которому удалось переплыть южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб экспедиции.

Конюхов первым в истории переплыл южную часть Тихого океана на веслах

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