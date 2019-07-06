Российский путешественник Федор Конюхов сегодня утром в рамках испытания самолета на солнечных батареях "Летающая лаборатория" вылетел с подмосковного аэродрома Северка и взял курс на Евпаторию.

Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареями

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