Общество
Конюхов летит в Крым на самолете с солнечными батареямиИА Крыминформ вчера в 05:27
Российский путешественник Федор Конюхов сегодня утром в рамках испытания самолета на солнечных батареях "Летающая лаборатория" вылетел с подмосковного аэродрома Северка и взял курс на Евпаторию.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:20, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР сообщили о массированном минометном ударе ВСУ по Горловке
Войска ВСУ нанесли массированный минометный удар по окраине города Горловка в Донбассе, сообщили в субботу, 6 июля, в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 22:13
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение
В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Наука
Пациенты с диагнозом РС имеют больший риск развития рака
Представленные на 5-м Конгрессе Европейской академии неврологии (5th European Academy of Neurology) в Осло результаты 65-летнего исследования показали, что пациенты с рассеянным склерозом (РС) имеют высокий риск развития рака мочевыводящих органов, рака головного мозга и рака органов дыхания.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Культура
В новой серии «Простоквашино» Матроскин стал «мартовским котом»
Новый эпизод "Простоквашино" под названием "Матроскин Блюз" можно увидеть на YouTube-канале "Союзмультфильма".
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено в 19:59
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани
По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.
Обновлено 04 июля в 16:23
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Участники протестного шествия потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию.
Обновлено в 14:48
Политика
В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов
Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено в 18:15
Культура
«Не отпустили с тренировки»: Алина Загитова не приехала на «Сабантуй»
"К сожалению, Алину не отпустили с тренировки", - объяснили причину неявки фигуристки со сцены.
Обновлено в 15:11
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Здоровье
Косметологи рассказали, как выглядеть младше своего возраста
Обновлено в 16:12
Политика
В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля
Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.
Обновлено в 20:36
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено в 17:32
Музыка
Концерт группы A-Studio в Батуми отменен
Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
Обновлено в 11:54
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Культура
Стиви Уандер готовится к пересадке почки
Легендарный певец Стиви Уандер объявил на своём концерте в лондонском Гайд-парке, что готовится к операции по трансплантации, назначенной на сентябрь.
Обновлено в 22:00
Экономика
Власти Польши освободили молодёжь страны от подоходного налога
Налоговые льготы для молодёжи считались одним из пунктов программы Ярослава Качиньского и возглавляемой им партии «Право и справедливость».
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Политика
Журналиста Sputnik не пустили на конференцию по свободе СМИ в Лондоне
Организаторы Глобальной конференции по свободе СМИ, которая пройдет в Лондоне с 10 по 11 июля, без объяснения причин отказали в аккредитации корреспонденту агентства Sputnik.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone
В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор.
Обновлено в 21:07
Авто
Автоэксперты составили рейтинг летних проблем водителей
Своеобразный рейтинг «жарких» причин для вызова сторонних помощников составили специалисты. При повреждении колёс чаще всего страдают шины.
Обновлено в 08:20
Авто
В свет вышел последний внедорожник Mahindra Thar 700
Индийская компания Mahindra объявила о завершении производства внедорожника Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 11:13