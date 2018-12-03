с чего всё началось

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Недвижимость Недвижимость Аналитики назвали страны с наибольшим ростом цен на жилье В России цены на жилье поднялись незначительно — на 0,18%. Цены на дома и квартиры в Европе выросли в 14 из 24 стран, говорится в заметке.