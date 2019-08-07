Экономика
Контрольный пакет акций «ТрансКонтейнера» оценили в 36 млрд рублейREGNUM 07:29
Объединенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК), владеющая 50% плюс 2 акциями ПАО «ТрансКонтейнер», выставила их на аукцион с начальной ценой 36,159 млрд рублей. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба компании «Российские железные дороги».
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