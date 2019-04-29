Экономика

Контрольный пакет Афипского НПЗ продали структуре группы «Сафмар»Юга.ру 05:08

В конце апреля зампред правления «Уралсиба» Евгений Коган продал контрольный пакет в Афипском НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева О продаже сообщили источники, знакомые с ситуацией.
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«Сафмар» получил контрольный пакет акций Афипского НПЗ

ФедералПресс03:40

Бизнесмен Михаил Гуцериев купил контрольный пакет в Афипском НПЗ под Краснодаром

Кубанские новости02:20

Группа «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ за $20 млн

Ведомости02:06

Контрольный пакет Афипского НПЗ продали структуре группы «Сафмар»

Юга.ру05:08

СМИ: Бизнесмен Михаил Гуцериев купил контрольный пакет в Афипском НПЗ

ПРАЙМ01:56

Фортеинвест Гуцериева станет оператором Афипского НПЗ с мая

Financial One06:28

Михаил Гуцериев подобрал переработку

Коммерсантъвчера в 17:50
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Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Обновлено вчера в 23:38
Транспорт

ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД

Государственная автоинспекция (ГИБДД) планирует разработать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:01
Культура

Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Президент России Владимир Путин порекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека с грузин, например, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Испании приговорили учителя католической школы к 21 году заключения

В Барселоне суд приговорил бывшего учителя частной католической школы Жоакима Бенитеса к 21 году и 9 месяцам заключения за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке

Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Политика

Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами

Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе.
Обновлено в 07:35
Происшествия

При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей

При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Спорт

Самбистки подрались на турнире во Владивостоке

Инцидент произошел 27 апреля на международном турнире "Мемориал Юрия Потапова" после схватки за бронзовую медаль среди женщин в весовой категории до 56 килограммов.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В Италии отменили отправление поезда из-за пьяных машинистов

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании

29 апреля Советский районный суд Уфы еще на месяц продлил арест двоим из трех экс-полицейских, которых обвинили в изнасиловании коллеги.
Обновлено в 06:18
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Футбол

Московский ЦСКА впервые стал победителем молодежного первенства России

Московский ЦСКА досрочно стал победителем молодежного первенства России по футболу после того, как другой столичный клуб "Спартак" потерял очки в матче с казанским "Рубином".
Обновлено в 07:55
Происшествия

Задержан обстрелявший маршрутку житель Тюмени

В Тюмени 27 апреля водитель Lada Priora, проезжая мимо притормозившей маршрутки, выстрелил из пневматического пистолета в боковое стекло микроавтобуса.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд

Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Энергетика

В Белоруссии сообщили о продолжающихся поставках некачественной нефти

Обновлено в 07:41
Происшествия

Губернатор: «Персонал горевшего под Воронежем „Магнита“ будет трудоустроен»

Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Минобороны: 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

Разведку вели 28 летательных аппаратов. Такие данные Министерства обороны опубликовала газета вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Замдиректора ФСИН России оставили под стражей

Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.
Обновлено в 06:10
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество

Судебные приставы спели для должников

Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Общество

МВД потребовало доступ к врачебной тайне

В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Кино

Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»

Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты

Samsung планирует запустить собственный игровой сервис PlayGalaxy Link

Возможность организации игрового сервиса Samsung вытекает из нового патента, запрос на регистрацию которого компания подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Обновлено в 05:37
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 26 апреля в 04:17
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча

Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Экономика

Россиянам пообещали увеличить зарплату

Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
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Посёлок городского типа в России
Посёлок городского типа в Северском районе Краснодарского края России. Административный центр Афипского городского поселения. Численность населения - 22 720 жителей.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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