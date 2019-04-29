Экономика
Контрольный пакет Афипского НПЗ продали структуре группы «Сафмар»Юга.ру 05:08
В конце апреля зампред правления «Уралсиба» Евгений Коган продал контрольный пакет в Афипском НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева О продаже сообщили источники, знакомые с ситуацией.
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Бизнесмен Михаил Гуцериев купил контрольный пакет в Афипском НПЗ под Краснодаром
Кубанские новости02:20
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Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД
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Обновлено в 05:01
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Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Президент России Владимир Путин порекомендовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому начать отстаивать права человека с грузин, например, с Михаила Саакашвили, передает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Испании приговорили учителя католической школы к 21 году заключения
В Барселоне суд приговорил бывшего учителя частной католической школы Жоакима Бенитеса к 21 году и 9 месяцам заключения за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних.
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Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Политика
Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами
Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе.
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Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
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Спорт
Самбистки подрались на турнире во Владивостоке
Инцидент произошел 27 апреля на международном турнире "Мемориал Юрия Потапова" после схватки за бронзовую медаль среди женщин в весовой категории до 56 килограммов.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Уфе продлили арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании
29 апреля Советский районный суд Уфы еще на месяц продлил арест двоим из трех экс-полицейских, которых обвинили в изнасиловании коллеги.
Обновлено в 06:18
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Футбол
Московский ЦСКА впервые стал победителем молодежного первенства России
Московский ЦСКА досрочно стал победителем молодежного первенства России по футболу после того, как другой столичный клуб "Спартак" потерял очки в матче с казанским "Рубином".
Обновлено в 07:55
Происшествия
Задержан обстрелявший маршрутку житель Тюмени
В Тюмени 27 апреля водитель Lada Priora, проезжая мимо притормозившей маршрутки, выстрелил из пневматического пистолета в боковое стекло микроавтобуса.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Губернатор: «Персонал горевшего под Воронежем „Магнита“ будет трудоустроен»
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Минобороны: 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ
Разведку вели 28 летательных аппаратов. Такие данные Министерства обороны опубликовала газета вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Замдиректора ФСИН России оставили под стражей
Замдиректора ФСИН России Николая Баринова оставили под стражей, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 29 апреля.
Обновлено в 06:10
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество
Судебные приставы спели для должников
Песня напоминает должникам, что если оплата не поступит в срок, им могут ограничить права в выезде за границу, а также арестовать имущество и продать его с торгов.
Обновлено в 04:25
Общество
МВД потребовало доступ к врачебной тайне
В МВД считают, что доступ к врачебной тайне позволит ведомству предупреждать совершение преступлений лицами с данными заболеваниями.
Обновлено в 05:39
Кино
Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»
Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
Samsung планирует запустить собственный игровой сервис PlayGalaxy Link
Возможность организации игрового сервиса Samsung вытекает из нового патента, запрос на регистрацию которого компания подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Обновлено в 05:37
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
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Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03