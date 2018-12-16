Экономика
Контроль над «СТС Медиа» перейдет Национальной медиа группе и ВТБ
Контроль над «СТС Медиа» перейдет Национальной медиа группе и ВТБРБК21:34
Участие в консорциуме, покупающем «СТС Медиа» подтвердил представитель банка ВТБ. Оставшиеся 25% акций «СТС Медиа» сейчас принадлежат кипрской компании Telcrest, акционерами которого также являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова.
РБК21:34
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с чего всё началось
Самой НМГ владеют структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука, структуры Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает. Пакет Таврина покупает консорциум НМГ и ВТБ, которые получат полный контроль над «СТС медиа», знает один из собеседников «Ведомостей».Ведомости15:35
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