Футбол

Контракт с «Зенитом» не позволит Кокорину сыграть в «Бутырке»
Московский Комсомолец
17:37

По словам адвоката Татьяны Стукаловой, которая представляет интересы футболиста Александра Кокорина, ее подзащитный не сможет принять участие в матче с сотрудниками СИЗО "Бутырка" из-за условий контракта с ФК "Зенит".
Московский Комсомолец17:37

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Адвокат: Кокорину нельзя играть в матчах при ненадлежащих условиях

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Адвокат: Кокорин не может принимать участие в матчах при несертифицированных условиях

Советский спорт14:43

Адвокат Кокорина: «Александр не может участвовать в футбольных матчах при несертифицированных условиях»

Sportbox.RU15:27

Адвокат Кокорина: «Александр не может участвовать в футбольных матчах при несертифицированных условиях»

Матч ТВ15:27

Кокорин не сыграет с сотрудниками «Бутырки» из-за контракта с «Зенитом»

Интерфакс-Спорт15:03

«Кокорин не может играть при несертифицированных условиях». Адвокат - о матче в СИЗО

Спорт-Экспресс15:02

Адвокат объяснила, почему Кокорин не сможет сыграть в футбол с сотрудниками СИЗО

RT на русском15:45
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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