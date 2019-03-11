Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»РИА Новости 03:49

Новую концепцию трассы Джубга – Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране, Росавтодор около месяца назад представил в Минтранс («Ведомости» ознакомились с копией, содержание подтвердили три человека, участвующих в проработке проекта, и два федеральных чиновника).

с чего всё началось

Контракт на строительство самой дорогой автомагистрали в России Джубга – Сочи может получить Мостотрест Аркадия Ротенберга, сообщила газета "Ведомости".

Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»

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