Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три годаSport24.ru 05:21

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, на какой срок будет подписан контракт с полузащитником Гжегожем Крыховяком. «Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин. «Локомотив» выкупил трансфер Крыховяка у «ПСЖ».

Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года

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