Футбол

Контракт Каборе с «Динамо» рассчитан на два годаSportbox.RU 09:24

Полузащитник Шарль Каборе присоединился к «Динамо» и провел с командой первую тренировку. Отмечается, что контракт с 31-летним игроком рассчитан на два года.
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«Динамо» объявило о переходе Каборе

Sport24.ru09:10

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Контракт Каборе с «Динамо» рассчитан на два года

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Каборе провел первую тренировку в «Динамо»

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Каборе подписал контракт с «Динамо» на два года и присоединился к команде

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