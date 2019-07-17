Полузащитник Шарль Каборе присоединился к «Динамо» и провел с командой первую тренировку. Отмечается, что контракт с 31-летним игроком рассчитан на два года.

Контракт Каборе с «Динамо» рассчитан на два года

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