Футбол
Контракт Каборе с «Динамо» рассчитан на два годаSportbox.RU 09:24
Полузащитник Шарль Каборе присоединился к «Динамо» и провел с командой первую тренировку. Отмечается, что контракт с 31-летним игроком рассчитан на два года.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:04, Вашингтон
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