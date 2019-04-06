Футбол

Контракт Дешама будет продлён, если Франция выйдет на Евро-2020Евро-футбол.ру 10:07

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал, что контракт Дидье Дешама может быть продлён уже в конце текущего года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Контракт Дешама будет продлён, если Франция выйдет на Евро-2020

Евро-футбол.ру10:07

Глава FFF: «Если Дешам выведет сборную Франции на Евро-2020, то мы продлим с ним контракт»

Матч ТВ10:03

В FFF назвали условие, при котором продлят контракт с Дешамом

RT на русском10:27

Контракт Дешама со сборной Франции будет продлен на 2 года в случае выхода команды на Евро-2020

Sport24.ru09:36

Президент FFF: продлим контракт с Дешамом в случае выхода на ЧЕ

РИА Новости09:20

Глава FFF: «Если Дешам выведет сборную Франции на Евро-2020, то мы продлим с ним контракт»

Sportbox.RU10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Происшествия

В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Спорт

Резцова: Логинов несправедливо отсидел дисквалификацию за других

Обновлено в 02:31
Авто

Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей

Обновлено в 03:35
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт

Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Политика

Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Космос

Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни

Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:17
Политика

В Совфеде заявили, что США стирают грань между собой и терроризмом

Соединенные Штаты Америки внешней политикой стирают грань между собой и международным терроризмом, навязывая другим государствам свой миропорядок.
Обновлено в 11:26
Политика

Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Музыка

Maruv выступила на музыкальной премии в Москве

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

До мурашек! Полина Гагарина затмила Леди Гагу

Обновлено в 08:00
Футбол

Адиев не считает ничью с «Динамо» везением

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча его команды с московским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 09:31
Происшествия

На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы

На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»

«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
Обновлено в 12:13
Общество

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Авто

Mercedes тестирует электрическую модификацию кроссовера GLB

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой

Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Культура

Умер Любомир Крыса

Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Космос

Неожиданный дождь на солнце связывает две солнечные тайны

Обновлено в 02:10
Общество

В Петербурге переименуют два исторических района

Обновлено в 09:58
Музыка

В июне выйдет посмертный альбом диджея Avicii

Обновлено в 10:46
Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дидье Дешам
Французский футболист
Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сборная Франции по футболу
Представляет Францию в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Федерация футбола Франции. Федерация является членом ФИФА с 1904 года, членом УЕФА с 1954 года. Французы были одними из основателей обеих этих организаций. Франция является двукратным чемпионом Европы и двукратным и действующим чемпионом мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное