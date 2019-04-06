Футбол
Контракт Дешама будет продлён, если Франция выйдет на Евро-2020Евро-футбол.ру 10:07
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал, что контракт Дидье Дешама может быть продлён уже в конце текущего года.
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Происшествия
В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека
Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
Обновлено в 10:42
Авто
Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей
Обновлено в 03:35
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт
Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Политика
Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Космос
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:17
Политика
В Совфеде заявили, что США стирают грань между собой и терроризмом
Соединенные Штаты Америки внешней политикой стирают грань между собой и международным терроризмом, навязывая другим государствам свой миропорядок.
Обновлено в 11:26
Политика
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Музыка
Maruv выступила на музыкальной премии в Москве
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
До мурашек! Полина Гагарина затмила Леди Гагу
Обновлено в 08:00
Футбол
Адиев не считает ничью с «Динамо» везением
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча его команды с московским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 09:31
Происшествия
На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы
На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Происшествия
У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Футбол
«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
Обновлено в 12:13
Общество
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры
В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Авто
Mercedes тестирует электрическую модификацию кроссовера GLB
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой
Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Культура
Умер Любомир Крыса
Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Космос
Неожиданный дождь на солнце связывает две солнечные тайны
Обновлено в 02:10
Общество
В Петербурге переименуют два исторических района
Обновлено в 09:58
Музыка
В июне выйдет посмертный альбом диджея Avicii
Обновлено в 10:46
Экономика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42