Футбол
Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсацииМатч ТВ 15:04
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте получит от клуба 9 миллионов фунтов в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Напомним, ранее итальянский специалист заявил о намерении добиваться положенных выплат в судебном порядке. Арбитражный суд рассматривал дело в закрытом режиме.
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Футбол
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Происшествия
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Обновлено в 03:17
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Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
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Обновлено вчера в 12:37
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Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором Евровидения, решает вопрос о санкциях в отношении Исландии из-за демонстрации баннеров с флагами Палестины в прямом эфире конкурса.
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Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
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