Футбол
Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсацииМатч ТВ вчера в 15:04
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте получит от клуба 9 миллионов фунтов в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Напомним, ранее итальянский специалист заявил о намерении добиваться положенных выплат в судебном порядке. Арбитражный суд рассматривал дело в закрытом режиме.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Политика
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
По словам чиновника, на референдум вынесут вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Гройсман заявил о намерении 22 мая подать заявление об отставке в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен 22 мая передать своё заявление об отставке на рассмотрение в Верховную раду.
Обновлено в 04:56
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Политика
Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой украли 38 миллионов
Обновлено в 03:29
Политика
Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ
Сыдорук был назначен заместителем генерального прокурора РФ в 2006 году, в ведомстве курировал Северо-Кавказский федеральный округ.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Политика
Макаров нашел параллель между нарушениями 1 мая и политикой Горбачева
Вячеслав Макаров произнес гневную тираду о деятельности Михаила Горбачева и переворотах в стране в начале XX века.
Обновлено в 04:31
Политика
Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Экономика
Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться
Счетная палата РФ видит риски незавершения четвертого этапа строительства фондохранилища Эрмитажа в 2019 году, хотя изначально планировалось завершить его еще в 2017 году, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам проверки расходования бюджетных средств Эрмитажем за прошлый год.
Обновлено в 05:23
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Депутаты рассмотрят законопроект о допуске родственников в реанимацию
Как предполагается, медицинские учреждения будут давать возможность родственникам посещать близких в реанимации или в палате интенсивной терапии.
Обновлено вчера в 02:35
Технологии
Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц
Если испытания пройдут успешно, то функция распознавания появится у портативных видеорегистраторов, уже используемых полицейскими, говорит сотрудник МВД.
Обновлено вчера в 17:36
Здоровье
В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице
Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Технологии
Ethereum станет удобнее для использования. На это потратят $19 млн
Организация выделит $30 млн на развитие экосистемы, $19 млн из них пойдут на решение ее главной проблемы — масштабируемости.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро
«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Обновлено в 03:12
Общество
Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона»
Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона».
Обновлено в 05:09
Транспорт
Автомобилистам Москвы рекомендуют отказаться от поездок в центр города
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах.
Обновлено в 03:45
Политика
Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400
Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48