Футбол
Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсацииМатч ТВ 15:04
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте получит от клуба 9 миллионов фунтов в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Напомним, ранее итальянский специалист заявил о намерении добиваться положенных выплат в судебном порядке. Арбитражный суд рассматривал дело в закрытом режиме.
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