Футбол

Конте выдвинул «Интеру» требования по зарплатеЧемпионат 06:10

Ювентус — Милан
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, 6 апреля
Стадион «Ювентус»
Эмре Джан
Сами Хедира
26′
39′
Кшиштоф Пионтек
Федерико Бернардески
41′
59′
Матео Мусаккьо
Пауло Дибала
60′
Леонардо Спинаццола
Миралем Пьянич
61′
Пауло Дибала
Мойсе Кин
66′
76′
Сусо
Самуэль Кастильехо
77′
Хакан Чалханоглу
Мойсе Кин
84′
85′
Давиде Калабрия
Патрик Кутроне
Марио Манджукич
86′
Миланский «Интер» продолжает вести переговоры с бывшим главным тренером «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, специалист выдвинул руководству нерадзурри требования по зарплате и хочет получать не менее € 10 млн в год.
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Конте хочет получать в «Интере» десять миллионов евро

Советский спорт07:12

Конте выдвинул «Интеру» требования по зарплате

Чемпионат06:10

Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс05:50

Конте хочет получать больше Аллегри

Soccer.ru06:04

Конте просит у «Интера» 10 миллионов в год. Зарплата Спаллетти в миланском клубе вдвое меньше

Бомбардир.ру05:58

«Интер» ведёт переговоры с Конте

Евро-футбол.ру05:30

«Интер» провел переговоры с Конте. Тренер запросил зарплату 10 млн евро в год

Sports.ru04:47
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