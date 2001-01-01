Футбол

Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в годСпорт-Экспресс 05:50

Ювентус — Милан
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, 6 апреля
Стадион «Ювентус»
Эмре Джан
Сами Хедира
26′
39′
Кшиштоф Пионтек
Федерико Бернардески
41′
59′
Матео Мусаккьо
Пауло Дибала
60′
Леонардо Спинаццола
Миралем Пьянич
61′
Пауло Дибала
Мойсе Кин
66′
76′
Сусо
Самуэль Кастильехо
77′
Хакан Чалханоглу
Мойсе Кин
84′
85′
Давиде Калабрия
Патрик Кутроне
Марио Манджукич
86′
Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте ведет переговоры с "Интером". Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалист запросил зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.
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Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в год

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