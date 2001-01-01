Футбол
Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в годСпорт-Экспресс 05:50
Эмре Джан
Сами Хедира
|26′
|39′
Кшиштоф Пионтек
Федерико Бернардески
|41′
|59′
Матео Мусаккьо
Пауло Дибала
|60′
Леонардо Спинаццола
Миралем Пьянич
|61′
Пауло Дибала
Мойсе Кин
|66′
|76′
Сусо
Самуэль Кастильехо
|77′
Хакан Чалханоглу
Мойсе Кин
|84′
|85′
Давиде Калабрия
Патрик Кутроне
Марио Манджукич
|86′
|49%
|Владение мячом
|51%
|81%
|Процент точных передач
|86%
|4
|Удары в сторону ворот
|8
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|8
|10
|Отборы
|5
|21
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 3‑5‑2
1
Шченсны
24
Ругани
19
Бонуччи
12
Сандро
2
Де Шильо
30
Бентанкур
6
Хедира
33
Бернардески
5
Пьянич
18
Кин
17
Манджукич
25
Мануэль Рейна
63
Кутроне
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
10
Чалханоглу
14
Бакайоко
7
Кастильехо
19
Пионтек
11
Борини
Милан
Расстановка 4‑2‑1‑3
Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте ведет переговоры с "Интером". Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалист запросил зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.
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