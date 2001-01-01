Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в годСпорт-Экспресс 05:50

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте ведет переговоры с "Интером". Как сообщает Gazzetta dello Sport, специалист запросил зарплату 10 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Конте требует у «Интера» зарплату 10 миллионов евро в год

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