Футбол

Конте стал главным тренером «Интера»Sportbox.RU 01:06

«Интер» объявил о назначении Антонио Конте главным тренером команды. 49-летний итальянский специалист известен по работе с «Ювентусом» (с 2011 по 2014 год), «Челси» (2016 — 2018) и со сборной Италии (2014 — 2016). В четверг пост наставника миланцев покинул Лучано Спаллетти.
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«Интер» объявил о назначении Конте на должность главного тренера

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Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
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