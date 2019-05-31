Футбол

«Интер» представил Конте необычным видеоSportmail.ru 08:38

Антонио Конте сегодня стал главным тренером Интера . Миланский клуб представил его в ролике: Конте едет в машине и объясняет, почему выбрал Интер .
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Конте – об «Интере»: я очень взволнован, начинается новая глава жизни

Чемпионат01:02

Конте объяснил, почему согласился возглавить «Интер»

Sport24.ru01:29

Конте объяснил, почему решил принять предложение «Интера»

ProstoProSport01:26

Антонио Конте: «Выбрал „Интер“, потому что у клуба большие амбиции»

Матч ТВ01:25

«Интер» объявил о назначении Конте на должность главного тренера

Советский спорт00:52

Конте сообщил, почему выбрал «Интер»

Спорт-Экспресс00:37

Бывший тренер «Челси» и «Ювентуса» заменил Спаллетти в «Интере»

Sport.ru01:43
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Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Обновлено вчера в 05:13
Общество

Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Политика

Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания

Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания Евросоюзом.
Обновлено в 11:29
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика

Песков указал на поведение США «времён Дикого Запада» в энергетике

В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 13:03
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено в 12:35
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено в 08:56
Политика

Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой

В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Политика

Россия и Китай соединили части моста через Амур

Российские и китайские строители соединили пролеты автомобильного моста над рекой Амур. Он свяжет города Благовещенск и Хэйхэ, передает ОТР.
Обновлено в 03:14
Политика

Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Финансы

ЦБ повышает резервирование валютных вкладов

С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Политика

Киевский вуз счел образование на украинском невозможным

Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика

В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Политика

В Киеве решили украинизировать русские фамилии

Новая редакция «Украинского правописания» обяжет граждан страны изменить написание русских фамилий.
Обновлено в 13:38
Общество

Собянин вручил награды многодетным семьям

Сергей Собянин вручил государственные награды РФ многодетным семьям города. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.
Обновлено в 08:31
Политика

Преподавателя из ДНР осудили на 10 лет за шпионаж

ИА «Ореанда-Новости» Преподаватель одного из лицеев в самопровозглашенной Донецкой народной республике был приговорён судом ДНР к 10,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Украины.
Обновлено в 10:53
Авто

Электрический Mini Cooper смог отбуксировать 150-тонный Boeing

В рамках совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo компактный электрокар отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от места погрузки.
Обновлено в 06:23
Хоккей

ЦСКА расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным

Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным по соглашению сторон, информирует официальный «твиттер» московского клуба.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева

Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о сговоре генералов ВСУ против Зеленского

Обновлено в 12:47
Футбол

Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Политика

Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.
Обновлено в 08:58
Общество

В Кузбассе чиновник выпил воду с червями

Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Венгрии задержан капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Обновлено в 03:26
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Кино

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Общество

Законы июня освободят россиян от роуминга

Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Общество

В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»

Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
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