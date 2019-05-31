Футбол
«Интер» представил Конте необычным видеоSportmail.ru 08:38
Антонио Конте сегодня стал главным тренером Интера . Миланский клуб представил его в ролике: Конте едет в машине и объясняет, почему выбрал Интер .
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Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей
Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Политика
Косово пригрозило ЕС объединением с Албанией в случае непризнания
Президент непризнанного государства Косово Хашим Тачи заявил, что республика может провести референдум об объединении с Албанией в случае ее непризнания Евросоюзом.
Обновлено в 11:29
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика
Песков указал на поведение США «времён Дикого Запада» в энергетике
В апреле госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 13:03
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
В конце мая «Росстат» представил исследование, согласно которому пенсионеры не могут позволить себе товары длительного пользования, такие как холодильник, стиральная машина, мебель и т.д. По данным ведомства, почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
Обновлено в 12:35
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.
Обновлено в 08:56
Политика
Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой
В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Политика
Россия и Китай соединили части моста через Амур
Российские и китайские строители соединили пролеты автомобильного моста над рекой Амур. Он свяжет города Благовещенск и Хэйхэ, передает ОТР.
Обновлено в 03:14
Политика
Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Финансы
ЦБ повышает резервирование валютных вкладов
С 1 июля регулятор повышает ставку отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) за валютные вклады физлиц с 7 до 8%, говорится на сайте ЦБ.
Обновлено в 12:50
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика
В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Политика
В Киеве решили украинизировать русские фамилии
Новая редакция «Украинского правописания» обяжет граждан страны изменить написание русских фамилий.
Обновлено в 13:38
Общество
Собянин вручил награды многодетным семьям
Сергей Собянин вручил государственные награды РФ многодетным семьям города. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии.
Обновлено в 08:31
Политика
Преподавателя из ДНР осудили на 10 лет за шпионаж
ИА «Ореанда-Новости» Преподаватель одного из лицеев в самопровозглашенной Донецкой народной республике был приговорён судом ДНР к 10,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Украины.
Обновлено в 10:53
Авто
Электрический Mini Cooper смог отбуксировать 150-тонный Boeing
В рамках совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo компактный электрокар отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от места погрузки.
Обновлено в 06:23
Хоккей
ЦСКА расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным
Хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным по соглашению сторон, информирует официальный «твиттер» московского клуба.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Президент «Ростова» подвёл итоги сезона для команды
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц подвёл итоги сезона-2018/19.
Обновлено в 12:26
Политика
Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России
Должность вице-президента Союза машиностроителей России занял Анатолий Сердюков, сменив на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.
Обновлено в 08:58
Общество
В Кузбассе чиновник выпил воду с червями
Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Кино
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена
Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Общество
Законы июня освободят россиян от роуминга
Законы июня освободят россиян от роуминга, изменения в законодательстве также коснутся автомобилистов и держателей банковских карт, сообщают в издании «Российская газета».
Обновлено в 07:22
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56