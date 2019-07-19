Футбол
Конте признался, что ему нравится игра ЛукакуBookmaker-ratings.ru вчера в 10:53
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи, связывающие итальянскую команду с форвардом «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Конте признался, что ему действительно хочется видеть бельгийца в своей команде.
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Антонио Конте: На сегодняшний день Лукаку является игроком «Манчестер Юнайтед»
Советский спортвчера в 08:17
Конте: «Мне нравится Лукаку, но на данный момент он игрок „Манчестер Юнайтед“»
Sport24.ruвчера в 07:55
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Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:2. Счет в матче на третьей минуте открыла «Боруссия» после точного удара Пако Алькасера.
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Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.
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Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
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Происшествия
В Амурской области в ДТП пострадали девять человек
В Амурской области в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.
Обновлено в 02:46
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Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера
По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
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Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги
Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
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Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опроверг информацию о том, что он не ладит с главным тренером команды Унаи Эмери.
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Николаю Коляде не хватает четырех миллионов для «Коляда-Plays»
Обычно фестиваль «стоит» семь-девять миллионов рублей, которые я пытаюсь изыскивать.
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Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
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Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
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Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки
В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:41