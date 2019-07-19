Футбол
Конте признался, что ему нравится игра ЛукакуBookmaker-ratings.ru 10:53
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи, связывающие итальянскую команду с форвардом «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Конте признался, что ему действительно хочется видеть бельгийца в своей команде.
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