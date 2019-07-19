Футбол

Конте признался, что ему нравится игра ЛукакуBookmaker-ratings.ru 10:53

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи, связывающие итальянскую команду с форвардом «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Конте признался, что ему действительно хочется видеть бельгийца в своей команде.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Конте: «Мне нравится Лукаку, но на данный момент он игрок „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru07:55

Конте признался, что ему нравится игра Лукаку

Bookmaker-ratings.ru10:53

Антонио Конте: «Мне нравится Лукаку, но на сегодняшний день он игрок „МЮ“»

Sportbox.RU07:39

Антонио Конте: На сегодняшний день Лукаку является игроком «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт08:17

Конте: «Мне нравится игра Лукаку»

Евро-футбол.ру07:26

Конте: мне нравится Лукаку

Чемпионат10:03

Антонио Конте: «Мне нравится Лукаку, но на сегодняшний день он игрок „МЮ“»

Матч ТВ07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
Обновлено в 09:03
Спорт

Товарищеский матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси отменен

Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой

Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Обновлено в 10:50
Политика

Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области

Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Политика

Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине

На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Политика

Власти Германии предупредили о рисках использования FaceApp

FaceApp — приложение для редактирования фотографий, которое позволяет «отбелить» кожу, «состарить» лицо или «изменить» пол.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол

В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Политика

Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Обновлено в 09:05
Общество

Метеорологи признали июнь 2019 года самым жарким в истории

Средний показатель температуры поверхности Земли в июне 2019 года оказался самым высоким за историю наблюдений, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Обновлено в 11:02
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Раскрыт производитель «взрывоопасной» батареи АС-31 «Лошарик»

Производителем литий-ионной батареи, из-за которой, предположительно, произошло возгорание внутри атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик», выступает петербургская аккумуляторная компания «Ригель», пишет «Фонтанка».
Обновлено в 10:27
Транспорт

В Петербурге по Фрунзенскому радиусу прошел пробный поезд

В Петербурге между станциями метро "Проспект Славы" и "Шушары" прошел пробный поезд.
Обновлено в 10:26
Политика

Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи

Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 09:37
Политика

Дана Борисова разгневала украинских националистов

На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Обновлено в 06:34
Политика

Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга

Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать сезонные ягоды

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору сезонных ягод, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:21
Футбол

Мадридский «Атлетико» потребовал взыскать €80 млн с «Барселоны»

Мадридский "Атлетико" обратился к руководству Ла Лиги с требованием взыскать с каталонской "Барселоны" €80 млн в связи с трансферном французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает Goal.
Обновлено в 11:19
Финансы

Налоговые выплаты экспортеров поддержат рубль на следующей неделе

Не исключено, что американская валюта встретила сопротивление на данном уровне со стороны экспортеров, которым на следующей неделе предстоят крупные выплаты в бюджет (около 1 трлн руб.).
Обновлено в 11:35
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса

Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 17 июля в 12:26
Политика

Премьер Косово подал в отставку

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский уволил 11 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
ещё по теме
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное