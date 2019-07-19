Футбол

Конте признался, что ему нравится игра ЛукакуBookmaker-ratings.ru 10:53

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи, связывающие итальянскую команду с форвардом «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Конте признался, что ему действительно хочется видеть бельгийца в своей команде.
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Антонио Конте: «Мне нравится Лукаку. Икарди – больше не часть „Интера“»

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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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