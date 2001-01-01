Футбол
Конте потребовал увольнения Икарди из «Интера»HotGeo 10:15
Форвард и главная звезда футбольного клуба «Интер» Мауро Икарди может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Футболиста не желает видеть на поле итальянский специалист Антонио Конте, который скоро возьмет на себя полномочия главного тренера.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Обновлено в 12:10
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае
В сети появилось видео столкновения теплохода с прогулочным катером, перевозившим южнокорейских туристов на Дунае.
Обновлено в 07:37
Футбол
Бывший игрок ЦСКА и «Милана» Хонда может вернуться в Серию А
Бывший полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда входит в сферу интересов «Брешия».
Обновлено в 14:13
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Футбол
ЦСКА поздравил с днем рождения Головина
Поздравляем с днём рождения выпускника армейской академии, чемпиона России в составе #ЦСКА Александра Головина! pic.twitter.com/fUnkTFymN8 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 мая 2019 г.
Обновлено в 03:40
Политика
В администрации Зеленского не исключили телефонный разговор с Путиным
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:38
Происшествия
На развязке КАД с Московским шоссе насмерть сбили пожилую женщину
В четверг, 30 мая, в восьмом часу вечера автомобиль насмерть сбил пожилую женщину на Кольцевой автодороге Петербурга недалеко от развязки с Московским шоссе.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 03:30
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Технологии
Высокие технологии распределят между бизнесом
Правительство РФ предложило крупнейшим российским компаниям подписать соглашения о намерениях, которые позволят им стать ведущими участниками мероприятий по развитию в стране высокотехнологичных отраслей, сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию технологий в области искусственного интеллекта в четверг.
Обновлено в 10:36
Общество
Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей
В России проведен опрос, показавший, в каком городе России испытывают самую сильную неприязнь к жителям столицы.
Обновлено в 12:03
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество
Вопрос изменения границ «Лосиного острова» находится в проработке
Вопрос об изменении границ национального парка "Лосиный остров" в Москве для строительства пятого участка московского центрального диаметра (МЦД, транспортный проект наземного метро) находится в проработке.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Политика
В Израиле впервые пройдут повторные парламентские выборы
За самороспуск проголосовали 74 человека, против — 45. Господин Нетаньяху заявил: «Мы выиграем следующие выборы» (цитата по Reuters).
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Ксения Бородина объяснила, почему не хочет родить третьего ребенка
Поклонники часто спрашивают ее по этому поводу, и вот теперь Ксения решила пояснить, почему не спешит снова беременеть.
Обновлено в 07:24
Общество
Генпрокуратура приступила к проверке депутатов петербургского ЗакСа
Генеральная прокуратура Российской Федерации приступила к проверке некоторых депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на предмет коррупционного сговора.
Обновлено в 13:19
Политика
Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве
Россиянка Татьяна Валовая назначена главой штаб-квартиры ООН в Женеве. Об этом сообщается на сайте всемирной организации.
Обновлено в 12:49
Политика
Захарова сравнила заявления США по Ирану с потоком кислотного дождя
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление специального представителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука о готовности применить военную силу в качестве ответной меры против Ирана, отметила, что агрессивные действия Соединенных Штатов по всему миру выходят за все мыслимые рамки.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы
Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 13:54
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07