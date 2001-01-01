Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать ИкардиMetaratings 08:31

Антонио Конте согласовал с «Интером» трёхлетний контракт на 27 млн евро без учёта бонусов. По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Матч ТВ09:47

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Sportbox.RU09:47

Источник: Конте согласовал контракт с «Интером»

Sport.ru10:00

Конте потребовал у «Интера» продать Икарди

Чемпионат08:59

Конте требует, чтобы «Интер» продал Икарди

Советский спорт07:30

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Спорт-Экспресс09:02

Конте не хочет работать с Икарди и требует, чтобы «Интер» продал игрока

Sports.ru07:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Технологии

«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отмечает юбилей – 60 лет

Актриса и популярная ведущая Лариса Гузеева отметила юбилей – 60 лет.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Происшествия

В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток

Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.
Обновлено в 09:13
Политика

Климкин призвал Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено в 17:30
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Обновлено в 11:47
Политика

Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Гаджеты

Создан самый маленький в мире экран с плотностью 14 000 точек на дюйм

Для сравнения в iPhone XS плотность на дюйм составляет 458 точек.
Обновлено в 16:27
Общество

«Союзмультфильм» отстоял право на изображение персонажей «Маугли»

Обновлено в 13:03
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 15:58
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Общество

Беглов потребовал снизить тарифы на ЖКХ в Санкт-Петербурге

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал ресурсоснабжающие организации минимизировать расходы, чтобы добиться заморозки или снижения тарифов с 1 июля.
Обновлено в 15:39
Общество

Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами

Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Армия Израиля сообщила об уничтожении тоннеля из Ливана

Израиль начал операцию "Северный щит" по поиску тоннелей "Хезболлах" у границы с Ливаном 4 декабря 2018 года.
Обновлено в 13:14
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают игру от создателей BioShock

Бесплатная игра в Epic Games Store меняется каждую неделю. Следующим продуктом в списке станет стратегия Kingdom: New Lands.
Обновлено в 11:43
Кино

Лучшие анимационные проекты года получили премию «Мультимир-2019»

Лучшие анимационные проекты года получили премию «Мультимир-2019» в рамках одноименного фестиваля, который сегодня стартовал на ВДНХ, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Обновлено в 12:35
Футбол

«Уфа» победила «Томь» в первом матче за право играть в Премьер-лиге

Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»

«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 8 марта.
Обновлено в 16:26
Политика

Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических пусках

Минобороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещается сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:54
Политика

Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий

На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Наука

Физики впервые получили механический солитонный газ

Результаты опытов хорошо согласуются с теорией и компьютерными симуляциями, что говорит об обоснованности применяемого во многих областях физики приближения, в котором решениями уравнений являются солитоны, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Обновлено в 11:34
Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное