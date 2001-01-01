Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать ИкардиMetaratings 08:31
Антонио Конте согласовал с «Интером» трёхлетний контракт на 27 млн евро без учёта бонусов. По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Общество
Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено в 11:48
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Спорт
Афонин стал серебряным призером «Бриллиантовой лиги» в толкании ядра
"Бриллиантовая лига" Стокгольм (Швеция) Толкание ядра Мужчины 1. Виктор Петерссон (Швеция) – 20,11 м 2. Максим Афонин – 19,78 3. Джой Ковач (США) – 19,77 Российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Момент столкновения двух судов в Будапеште попал на видео
После столкновения прогулочный катер перевернулся и быстро пошел ко дну. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи.
Обновлено в 03:03
Авто
В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения
На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева: «Я отчаялась выйти замуж»
«Скажу честно — в этом году я окончательно потеряла надежду выйти замуж и когда-нибудь побывать невестой не только на фотосессиях и по сценарию», — заявила девушка.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области
Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
Обновлено в 09:19
Авто
На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска
На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3, выпущенный в 1989 году, по цене в 36 тысяч долларов.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Политика
Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках
Обновлено в 09:53
Авто
АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD
Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Авто
Опубликованы изображения флагманского седана DS 8 Fastback
Ожидается, что новый DS 8 Fastback будет оснащаться безрамочными дверями, светодиодной оптикой и выдвижные дверные ручки.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика
Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Общество
«Магнит» начал тестировать доставку продуктов
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Москве в фундаментальную библиотеку МГУ попала молния
В здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, расположенное на юге Москвы, ударила молния.
Обновлено в 11:24
Политика
Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве
Россиянка Татьяна Валовая назначена главой штаб-квартиры ООН в Женеве. Об этом сообщается на сайте всемирной организации.
Обновлено в 12:49
Общество
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Общество
Праздник Ураза-байрам продлится в Дагестане 5 дней
«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению Централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет: считать 5,6 и 7 июня 2019 года нерабочими праздничными днями», - сказано в постановлении правительства.
Обновлено в 11:46
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Общество
Российских родителей попросили не пускать больных детей на ЕГЭ
В случаях, если у школьников будут замечены признаки плохого самочувствия, ведомство призывает родителей отказаться от посещения экзамена в основной период.
Обновлено в 08:04