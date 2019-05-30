Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать ИкардиMetaratings вчера в 08:31

Антонио Конте согласовал с «Интером» трёхлетний контракт на 27 млн евро без учёта бонусов. По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
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Конте требует, чтобы «Интер» продал Икарди

Советский спортвчера в 07:30

Новый тренер «Интера» хочет избавиться от Икарди

Газета.Ruвчера в 08:52

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Sportbox.RUвчера в 09:47

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Матч ТВвчера в 09:47

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Спорт-Экспрессвчера в 09:02

Жена Икарди: Мауро намерен остаться в «Интере» минимум на год

Чемпионатвчера в 23:50

Источник: Конте согласовал контракт с «Интером»

Sport.ruвчера в 10:00
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Происшествия

В Кузбассе бушующий ураган сняли на видео

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено вчера в 23:34
Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено вчера в 07:52
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено вчера в 06:24
Общество

Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка

В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57

В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Смените ник Кисуля на настоящее имя и не умничайте: 8 советов, как пройти на «Мисс Екатеринбург»

Обновлено в 00:00
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено вчера в 16:21
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено вчера в 00:40
Транспорт

В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте

Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте в Улан-Удэ

Обновлено вчера в 05:32
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:05
Футбол

Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги первого стыкового матча с «Томью» (2:0) за место в РПЛ.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Интерьер «самолета Судного дня» показали в США

Воздушное судно E-4B было разработано на базе Boeing 747. На данный момент в американском парке ВВС насчитывается четыре таких самолета.
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Киевский таксист поделился впечатлениями от встречи с Зеленским

Киевский таксист рассказал, как пару раз подвозил Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией

Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол

Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клуба

Больше 3000 болельщиков туринского "Ювентуса" подписали петицию с требованием лишить Антонио Конте именной мемориальной звезды на территории арены клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено вчера в 02:59
Баскетбол

Казинс сыграет в финальной серии НБА с «Торонто», сообщили СМИ

Центровой "Голден Стэйт" Демаркус Казинс примет участие в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с "Торонто", сообщается в микроблоге ESPN в Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено вчера в 18:07
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США

Правительство Японии в пятницу официально приняло решение отодвинуть зоны учений ВМС США от Токио.
Обновлено вчера в 23:26
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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