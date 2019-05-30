Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать ИкардиMetaratings 08:31
Антонио Конте согласовал с «Интером» трёхлетний контракт на 27 млн евро без учёта бонусов. По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»
Обновлено в 21:09
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге
Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
Обновлено в 13:31
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Чебоксарах выпускница умерла на ЕГЭ по математике
По данным Минздрава Чувашии, девочка страдала врожденным пороком сердца.
Обновлено вчера в 09:23
Теннис
Тим вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
В третьем круге Ролан Гаррос Тим сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.
Обновлено в 07:43
Экономика
В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Обновлено в 21:35
Происшествия
В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте
Возле одного из торговых центров в Улан-Удэ перевернулся надувной батут. Предположительно, его снесло ветром.
Обновлено в 03:45
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено в 15:00
Политика
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК
Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде
Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.
Обновлено в 08:24
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российской и китайской части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено в 22:29
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Ариана Гранде отменила часть турне из-за аллергии на томаты
Популярная исполнительница Ариана Гранде столкнулась с неприятностью: у звезды случилась сильнейшая аллергия на томаты.
Обновлено в 17:02
Финансы
ВТБ ухудшил квартальные результаты
В первом квартале 2018 года прибыль ВТБ составляла 55,5 млрд руб. Сокращение прибыли на 16,2% связано с снижением операционных доходов банка на 22%.
Обновлено в 09:10
Наука
Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания
Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Общество
С 1 июня в России начинают действовать сразу несколько законов
Сразу несколько законов и постановлений вступят в силу с 1 июня.
Обновлено в 01:43
Кино
Бурятские фильмы покажут на Забайкальском кинофестивале
Обновлено в 22:05
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 12:58
Происшествия
В Башкирии сотрудница банка украла 23 млн и исчезла
Обновлено в 05:09
Происшествия
СКР опубликовал видео из суда над гендиректором ППГХО Глотовым
Следственное управление следственного Комитета России по Забайкальскому краю 31 мая в своём аккаунте в Instagram опубликовало видео из суда города Краснокаменска, где гендиректора Приаргунского производственного горно-химического объединения Александра Глотова арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Обновлено в 21:07
Авто
Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Канада и США призвали Китай освободить задержанных канадцев
Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.
Обновлено в 20:25