Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать ИкардиMetaratings 08:31

Антонио Конте согласовал с «Интером» трёхлетний контракт на 27 млн евро без учёта бонусов. По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Спорт-Экспресс09:02

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Sportbox.RU09:47

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Матч ТВ09:47

Новый тренер «Интера» хочет избавиться от Икарди

Газета.Ru08:52

Конте потребовал у «Интера» продать Икарди

Чемпионат08:59

Конте требует, чтобы «Интер» продал Икарди

Советский спорт07:30

Источник: Конте согласовал контракт с «Интером»

Sport.ru10:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Музыка

Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»

Обновлено в 21:09
Музыка

Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет

Музыкальный коллектив Bon Jovi выступит 31 мая на московском стадионе «Лужники». Это первое выступление группы в столице России за 30 лет.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие

Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге

Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.
Обновлено в 13:31
Экономика

Китай перестал покупать сою в США

Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД

Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
Технологии

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено в 21:27
Происшествия

В Чебоксарах выпускница умерла на ЕГЭ по математике

По данным Минздрава Чувашии, девочка страдала врожденным пороком сердца.
Обновлено вчера в 09:23
Теннис

Тим вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

В третьем круге Ролан Гаррос Тим сыграет с уругвайцем Пабло Куэвасом.
Обновлено в 07:43
Экономика

В Госдуме придумали, как улучшить жизнь в регионах

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил зачислять в региональные бюджеты 30% от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Обновлено в 21:35
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Возле одного из торговых центров в Улан-Удэ перевернулся надувной батут. Предположительно, его снесло ветром.
Обновлено в 03:45
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Общество

Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка

В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено в 15:00
Политика

Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК

Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде

Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.
Обновлено в 08:24
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российской и китайской части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено в 22:29
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Ариана Гранде отменила часть турне из-за аллергии на томаты

Популярная исполнительница Ариана Гранде столкнулась с неприятностью: у звезды случилась сильнейшая аллергия на томаты.
Обновлено в 17:02
Финансы

ВТБ ухудшил квартальные результаты

В первом квартале 2018 года прибыль ВТБ составляла 55,5 млрд руб. Сокращение прибыли на 16,2% связано с снижением операционных доходов банка на 22%.
Обновлено в 09:10
Наука

Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания

Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»

Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Новокузнецке разбушевалась непогода

Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Политика

Bloomberg узнал о планах Хиллари Клинтон заняться съемками фильмов

Обновлено в 20:55
Общество

С 1 июня в России начинают действовать сразу несколько законов

Сразу несколько законов и постановлений вступят в силу с 1 июня.
Обновлено в 01:43
Кино

Бурятские фильмы покажут на Забайкальском кинофестивале

Обновлено в 22:05
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено в 12:58
Происшествия

В Башкирии сотрудница банка украла 23 млн и исчезла

Обновлено в 05:09
Происшествия

СКР опубликовал видео из суда над гендиректором ППГХО Глотовым

Следственное управление следственного Комитета России по Забайкальскому краю 31 мая в своём аккаунте в Instagram опубликовало видео из суда города Краснокаменска, где гендиректора Приаргунского производственного горно-химического объединения Александра Глотова арестовали на 2 месяца по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Обновлено в 21:07
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Канада и США призвали Китай освободить задержанных канадцев

Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.
Обновлено в 20:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное