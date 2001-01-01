Футбол

Конте потребовал от «Интера» продать ИкардиMetaratings 08:31

Антонио Конте согласовал с «Интером» трёхлетний контракт на 27 млн евро без учёта бонусов. По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
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Конте потребовал у «Интера» продать Икарди

Чемпионат08:59

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Sportbox.RU09:47

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Спорт-Экспресс09:02

СМИ: Конте не хочет видеть Икарди в «Интере»

Матч ТВ09:47

Конте требует, чтобы «Интер» продал Икарди

Советский спорт07:30

Источник: Конте согласовал контракт с «Интером»

Sport.ru10:00

Конте не хочет работать с Икарди и требует, чтобы «Интер» продал игрока

Sports.ru07:10
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Экономика

Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США

Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.
Обновлено в 06:46
Политика

Избранный президент Латвии выступил за хорошие отношения с Россией

Избранный в среду депутатами Сейма президент Латвии Эгилс Левитс считает, что нужно стараться для того, чтобы отношения с Россией были хорошими, но политика балтийской республики в отношении Москвы должна быть частью общей политики Евросоюза.
Обновлено в 03:23
Политика

Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам

Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Политика

Эксперты МВФ завершили работу на Украине

Представители Международного валютного фонда завершили работу на Украине.
Обновлено в 09:51
Кино

Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите

В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Минобороны модернизирует самолеты «Судного дня»

Обновлено в 10:19
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить «кровавую» фотосессию у мемориала ВОВ

Александр Бастрыкин обратил внимание на сюжет НТВ о «кровавой» фотосессии у мемориала, возведенного в память о защитниках Новороссийска во время Великой Отечественной.
Обновлено в 10:10
Общество

Тарасов возмутился мнением Соловьёва по храму в Екатеринбурге

Обновлено в 08:44
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика

Канцлером Австрии впервые может стать женщина

Австрийским канцлером впервые может стать женщина, пишет Die Kronen Zeitung.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне

Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха.
Обновлено в 09:43
Культура

Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»

Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера».
Обновлено в 08:36
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Футбол

Дзюба рассказал о царском предложении из Китая и желании играть в АПЛ

Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

В РПЦ осудили сообщения о мироточении могильного креста Юлии Началовой

Обновлено в 05:31
Происшествия

В лобовом столкновении в Ленобласти погибли двое шестилетних детей

Например, 28 мая было зафиксировано 328 столкновений автомобилей, в восьми - пострадали люди, в том числе двое детей, однако никто не погиб.
Обновлено в 10:11
Кино

В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа

В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено вчера в 13:16
Спорт

Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним

Искренним Бер покаяние не считает.
Обновлено в 09:52
Политика

Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Политика

Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия

СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих в результате обвала траншеи на стройке жилого дома в Ульяновске, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Обновлено в 09:39
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Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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