Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать ИкардиMetaratings 08:31
Антонио Конте согласовал с «Интером» трёхлетний контракт на 27 млн евро без учёта бонусов. По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Экономика
Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США
Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.
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Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Политика
Эксперты МВФ завершили работу на Украине
Представители Международного валютного фонда завершили работу на Украине.
Обновлено в 09:51
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
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Армия и оружие
Минобороны модернизирует самолеты «Судного дня»
Обновлено в 10:19
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
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Авто
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Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Происшествия
Бастрыкин поручил проверить «кровавую» фотосессию у мемориала ВОВ
Александр Бастрыкин обратил внимание на сюжет НТВ о «кровавой» фотосессии у мемориала, возведенного в память о защитниках Новороссийска во время Великой Отечественной.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
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Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
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Политика
Канцлером Австрии впервые может стать женщина
Австрийским канцлером впервые может стать женщина, пишет Die Kronen Zeitung.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне
Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха.
Обновлено в 09:43
Культура
Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»
Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера».
Обновлено в 08:36
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
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Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
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В лобовом столкновении в Ленобласти погибли двое шестилетних детей
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Кино
В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа
В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено вчера в 13:16
Спорт
Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним
Искренним Бер покаяние не считает.
Обновлено в 09:52
Политика
Пентагон запретит сотрудничать с Россией при космических пусках
Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
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Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Ульяновске
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих в результате обвала траншеи на стройке жилого дома в Ульяновске, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
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