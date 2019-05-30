Конте потребовал от «Интера» продать ИкардиMetaratings 08:31

Антонио Конте согласовал с «Интером» трёхлетний контракт на 27 млн евро без учёта бонусов. По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Рособрнадзор призвал не пускать детей на ЕГЭ в случае недомогания Рособрнадзор призвал родителей внимательно относиться к состоянию здоровья детей и не пускать их сдавать ЕГЭ в случае плохого самочувствия, чтобы не допускать рисков, связанных с излишним волнением при опасных медицинских показаниях.

Армия и оружие Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82 Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".

Экономика В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров 30 мая 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» по итогам 2018 года, на котором были утверждены годовой отчет Общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, избран Совет директоров и распределена прибыль.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.

Транспорт Билеты в плацкарт подорожали в два раза Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.

Происшествия Задержан глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте Следственный комитет сообщил о задержании руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.

Экономика Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.

Авто Jaguar объявляет о старте приема заказов на новый Jaguar XE Компания Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте приема заказов на новый Jaguar XE.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Шоу-бизнес Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса» Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.

Общество Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц «В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.

Культура Александр Друзь извинился за конфликт с Бером В заявлении Александра Друзя говорится, что он сожалеет, что его действия нанесли ущерб организации.

Спорт Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.

Экономика Счетная палата нашла у Роскосмоса нарушения на 50 млрд рублей Счетная палата проинформировала о том, что во время проверок в Роскомосе за прошлый год были выявлены нарушения, объем которых составляет примерно 50 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Политика В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.

Политика Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".

Транспорт Московское метро решили оставить в Москве Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).

Шоу-бизнес Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Шоу-бизнес Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.

Происшествия В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.

Финансы США и Китай остаются главными ньюсмейкерами Торги в США завершились в минусе, инвесторы обеспокоены появлением новостей о том, что Китай готов сократить экспорт в США редкоземельных металлов, используемых в оборонной и энергетической сферах, используя это как ответную меру в рамках торговой войны с США.

Происшествия В ДТП под Саратовом пострадали восемь человек Минивэн и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали, предварительно, восемь человек, сообщили РИА Новости в службе спасения региона.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Происшествия Российского сотрудника миссии ООН отправили в больницу в Белграде Раненного в Косово российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова отправили в одну из больниц Белграда.