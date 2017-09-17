Футбол
Конте попросил «Интер» заполучить Дани АлвесаЧемпионат 03:03
Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, 36-летний футболист стал целью миланского «Интера», где его хочет видеть лично главный тренер команды Антонио Конте. Специалист считает Алвеса идеальным кандидатом на позицию правого латераля в своей излюбленной схеме 3-5-2.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Политика
Порошенко назвал ударом возвращение России в ПАСЕ
Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывает возвращение российской делегации, "мощным вызовом" для Киева.
Обновлено в 03:58
Политика
Мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев, планировавших отдых за Границей, поехать в Грузию.
Обновлено вчера в 11:41
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Экономика
Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Экономика
Завод «Ростсельмаш» в Ростове может остановить производство
Владелец ростовского завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что в ближайшем будущем предприятие может приостановить работу и значительно сократить штат.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Экономика
В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Шойгу связал подъем джихадистов в Африке с интервенцией НАТО в Ливию
Многочисленные группировки джихадистов появились в Западной и Центральной Африке после того, как Запад провел операцию по смене режима в Ливии, заявил во вторник на "Армии-2019" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Экономика
Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме
Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.
Обновлено в 04:43
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления
Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.
Обновлено в 05:51
Культура
Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Фалькао получил предложение от турецкого гранда
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао имеет вариант продолжения карьеры в турецком топ-клубе.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
Патрушев заявил, что Иран сбил беспилотник США над своей территорией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил во вторник журналистам, что у него есть информация Минобороны России о том, что сбитый иранскими военными беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Игры
Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4
Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Барселона» и Неймар договорились
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В России появился разведывательный дрон в виде совы
Технополис «Эра» представил на выставке «Армия-2019» разведывательный беспилотник в виде полярной совы.
Обновлено в 05:59