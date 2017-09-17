Футбол

Конте попросил «Интер» заполучить Дани АлвесаЧемпионат 03:03

Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, 36-летний футболист стал целью миланского «Интера», где его хочет видеть лично главный тренер команды Антонио Конте. Специалист считает Алвеса идеальным кандидатом на позицию правого латераля в своей излюбленной схеме 3-5-2.
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Дани Алвес получил предложение от «Интера»

Советский спорт05:13

СМИ: «Интер» хочет подписать ветерана сборной Бразилии

Sport.ru01:00

Конте попросил «Интер» заполучить Дани Алвеса

Чемпионат03:03

Алвес может выступать в итальянском чемпионате

Газета.Ru01:43

Конте попросил «Интер» подписать Алвеса

Матч ТВ03:26

СМИ: «Интер» хочет подписать Дани Алвеса

Спорт-Экспресс00:11

«Интер» готов предложить контракт Дани Алвесу

Soccer.ruвчера в 13:53
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Политика

Порошенко назвал ударом возвращение России в ПАСЕ

Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывает возвращение российской делегации, "мощным вызовом" для Киева.
Обновлено в 03:58
Политика

Мэром Липецка стала Евгения Уваркина

Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев, планировавших отдых за Границей, поехать в Грузию.
Обновлено вчера в 11:41
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Происшествия

СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Экономика

Расходы на военные пенсии увеличат в России

Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Экономика

Завод «Ростсельмаш» в Ростове может остановить производство

Владелец ростовского завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что в ближайшем будущем предприятие может приостановить работу и значительно сократить штат.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Экономика

В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования

Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Шойгу связал подъем джихадистов в Африке с интервенцией НАТО в Ливию

Многочисленные группировки джихадистов появились в Западной и Центральной Африке после того, как Запад провел операцию по смене режима в Ливии, заявил во вторник на "Армии-2019" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Экономика

Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме

Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет.
Обновлено в 04:43
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Сын Алибасова назвал бредом сообщения об инсценировке отравления

Сын Бари Алибасова в беседе с РИА Новости назвал бредом сообщения СМИ об инсценировке отравления продюсера.
Обновлено в 05:51
Культура

Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью

Обновлено вчера в 12:06
Футбол

Фалькао получил предложение от турецкого гранда

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао имеет вариант продолжения карьеры в турецком топ-клубе.
Обновлено в 05:41
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 05:36
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие

Патрушев заявил, что Иран сбил беспилотник США над своей территорией

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил во вторник журналистам, что у него есть информация Минобороны России о том, что сбитый иранскими военными беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Игры

Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4

Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Футбол

«Барселона» и Неймар договорились

Обновлено в 05:11
Армия и оружие

В России появился разведывательный дрон в виде совы

Технополис «Эра» представил на выставке «Армия-2019» разведывательный беспилотник в виде полярной совы.
Обновлено в 05:59
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Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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