Футбол
Конте попросил «Интер» заполучить Дани АлвесаЧемпионат 03:03
Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, 36-летний футболист стал целью миланского «Интера», где его хочет видеть лично главный тренер команды Антонио Конте. Специалист считает Алвеса идеальным кандидатом на позицию правого латераля в своей излюбленной схеме 3-5-2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Общество
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках
25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Политика
В ПАСЕ проголосовали за возвращение России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Экономика
Госдума приняла во II чтении поправки к бюджету на 2019 год
Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
Обновлено в 07:31
Общество
Москву, Санкт-Петербург и Минск свяжут высокоскоростные магистрали
В апреле президент России Владимир Путин одобрил проектирование высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России
«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» показали новейшие беспилотники
Новейший беспилотник "Корсар" презентовали на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Челябинске 59-летнюю женщину обвинили в оправдании терроризма
В отношении 59-летней жительницы Челябинска завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Об этом сегодня, 25 июня сообщил Znak.
Обновлено в 08:01
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Лавров назвал условие уплаты взносов в Совет Европы
Москва полностью выплатит взносы в Совет Европы, когда станут ясны детали восстановления прав делегации страны в Парламентской ассамблее СЕ.
Обновлено в 05:49
Политика
Австрийский суд согласился выдать США Фирташа
Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин решил посетить церемонию закрытия Европейских Игр в Минске
Президент России Владимир Путин посетит закрытие II Европейских игр в Минске, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:02
Политика
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Авто
BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next
Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Финансы
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.
Обновлено в 09:10
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14
Общество
В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ
Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Грузинские вина оказались под угрозой запрета в России
Если дело, как и 13 лет назад, дойдет до запрета на ввоз вина в Россию, это сильно ударит и по грузинским виноделам, и по российским дистрибьюторам, не говоря уже о любителях виноградного напитка из Грузии.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
В Индию новый компакт-кросс приедет сразу с тремя двигателями на выбор: 1, 5-литровым 115-сильным "атмосферником", 1, 4-литровым 140-сильным турбомотором T-GDI и 1, 5-литровым дизелем CRDi мощностью 115 л.с.
Обновлено вчера в 09:05