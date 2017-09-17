Футбол

Конте попросил «Интер» заполучить Дани АлвесаЧемпионат 03:03

Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, 36-летний футболист стал целью миланского «Интера», где его хочет видеть лично главный тренер команды Антонио Конте. Специалист считает Алвеса идеальным кандидатом на позицию правого латераля в своей излюбленной схеме 3-5-2.
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Конте попросил «Интер» заполучить Дани Алвеса

Чемпионат03:03

Дани Алвес может оказаться в «Интере»

Sport.ru07:30

Конте попросил «Интер» подписать Алвеса

Матч ТВ03:26

Дани Алвес получил предложение от «Интера»

Советский спорт05:13

Алвес может выступать в итальянском чемпионате

Газета.Ru01:43

СМИ: «Интер» хочет подписать Дани Алвеса

Спорт-Экспресс00:11

«Интер» готов предложить контракт Дани Алвесу

Soccer.ruвчера в 13:53
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
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В Челябинске 59-летнюю женщину обвинили в оправдании терроризма

В отношении 59-летней жительницы Челябинска завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Об этом сегодня, 25 июня сообщил Znak.
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Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.
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Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
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Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

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