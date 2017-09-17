Конте попросил «Интер» заполучить Дани АлвесаЧемпионат 03:03

Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, 36-летний футболист стал целью миланского «Интера», где его хочет видеть лично главный тренер команды Антонио Конте. Специалист считает Алвеса идеальным кандидатом на позицию правого латераля в своей излюбленной схеме 3-5-2.

Общество Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках 25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.

Экономика Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.

Политика В ПАСЕ проголосовали за возвращение России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Экономика Госдума приняла во II чтении поправки к бюджету на 2019 год Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

Общество Москву, Санкт-Петербург и Минск свяжут высокоскоростные магистрали В апреле президент России Владимир Путин одобрил проектирование высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России «Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.

Происшествия В Челябинске 59-летнюю женщину обвинили в оправдании терроризма В отношении 59-летней жительницы Челябинска завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Об этом сегодня, 25 июня сообщил Znak.

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Политика Лавров назвал условие уплаты взносов в Совет Европы Москва полностью выплатит взносы в Совет Европы, когда станут ясны детали восстановления прав делегации страны в Парламентской ассамблее СЕ.

Политика Австрийский суд согласился выдать США Фирташа Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.

Армия и оружие В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.

Политика Путин решил посетить церемонию закрытия Европейских Игр в Минске Президент России Владимир Путин посетит закрытие II Европейских игр в Минске, передает "Советский спорт".

Политика Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Авто BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

Финансы Курс грузинской валюты упал до исторического минимума Курс грузинского лари за последние дни достиг минимального значения за всю историю его существования.

Наука Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий» Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Политика Грузинские вина оказались под угрозой запрета в России Если дело, как и 13 лет назад, дойдет до запрета на ввоз вина в Россию, это сильно ударит и по грузинским виноделам, и по российским дистрибьюторам, не говоря уже о любителях виноградного напитка из Грузии.